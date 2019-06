Lavori in corso e scarafaggi morti tra i pazienti in attesa, accade alla Guardia medica dell’ex Fazzi

La gentilezza, la cortesia e la professionalità del personale sanitario non sono bastate a tamponare il disappunto di alcuni pazienti della Guardia Medica di Lecce, costretti a condividere l’attesa con blatte, scarafaggi morti e polvere accumulata probabilmente a causa di alcuni lavori in corso nella sede che si affacci su piazza Bottazzi.

«Uno spettacolo che indecoroso è dir poco» tuona lo Sportello dei Diritti che ha raccontato i fatti “nudi e crudi”, così come si sono presentati davanti agli occhi di molte persone che, in questa afosa domenica d’estate, hanno dovuto rivolgersi ad un medico.

«Pazienti in coda e personale sanitario hanno dovuto ‘convivere’ con un ambiente aperto al pubblico che, per sua natura, dovrebbe essere la quintaessenza dell’igiene perché luogo della salute» si legge nella nota a firma di Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione che, fotografie alla mano che documentano lo ‘scempio’, parla di «una “sottospecie” di sala d’attesa sporca, sciatta e con la spiacevole presenza di una blatta morta. Lì in bellavista».

Neanche il pavimento dell’ambulatorio ‘brillava’, anzi appariva poco pulito. Insomma, uno spettacolo indecoroso per i salentini, ma anche per gli eventuali turisti in vacanza nel capoluogo barocco. «Ci chiediamo – conclude D’Agata – se non ci fosse un altro luogo all’interno dell’ex “Fazzi” adatto a svolgere la funzione di guardia medica anche provvisoriamente ed in attesa del completamento dei lavori. E soprattutto se sia questa la sanità che meritano i cittadini che hanno necessità di questo prezioso ed indispensabile servizio di assistenza di prossimità».