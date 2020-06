Gattino intrappolato in un canale, le Guardie Zoofile “scendono” col fuoristrada per salvarlo

Poteva finire male per un povero gattino che era caduto in un canale ma, per fortuna, è andata diversamente. Grazie al rapidissimo intervento delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò, coordinate Antonio Russo, la storia ha avuto un lieto fine.

Tutto è cominciato quando un residente della zona del canale Asso ha sentito un miagolio in lontananza: era la richiesta di aiuto del povero gatto rimasto intrappolato e che non sapeva come portarsi in salvo. Per fortuna l’uomo ha subito allertato la Polizia Locale di Nardò che ha avvisato le Guardie e la macchina dei soccorsi si è messa in moto.

Le operazioni di recupero non sono state facili: la muratura che delimita il canale in quel punto, infatti, è molto alta. Inoltre, nel canale c’erano circa venti centimetri di acqua e il gatto rischiava di annegare, mentre i vigili del fuoco erano impegnati in altri interventi.

L’unica soluzione per salvare la vita del povero animale era quella di scendere nel canale il fuoristrada dato in dotazione al Nucleo di Guardie Zoofile, cercando di arrivare nel punto esatto dove il gatto si trovava prima che annegasse. Un’impresa difficile che, però, le Guardie Zoofile hanno portato a termine con successo.

Grazie ad un attento lavoro di coordinazione tra il guidatore del fuoristrada e i colleghi che lo guidavano dall’esterno del canale, il recupero del gatto è andato a buon fine. E le belle notizie per il gattino non finiscono qui. Prestati i primi soccorsi, il gatto è stato dotato di microchip ed adottato da chi aveva segnalato la sua presenza alla Polizia Locale di Nardò. Tutto è bene quel che finisce bene.