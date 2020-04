Il drone vola già sulle marine leccesi: l’esito dei controlli della Municipale

Hanno registrato oltre tre ore di immagini ciascuno i due droni messi in campo dall’Amministrazione comunale di Lecce per perlustrare spiagge ed entroterra da San Cataldo a Torre Rinalda, passando per Frigole, Torre Chianca e Spiaggiabella, e scoraggiare spostamenti contrari alle limitazioni imposte dalle norme anti CoVid-19.

I due aeromobili, guidati dai quattro in forza alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e all’Assessorato all’Ambiente, si sono alzati in volo, questa mattina e nel primo pomeriggio, sorvolando per chilometri quadrati, a non più di 35 metri di altezza, tutto il litorale senza avvistare alcuna presenza umana.



Le pattuglie della Polizia Locale, intanto, hanno continuato a esercitare le consuete forme di controllo con pattugliamenti e posti di blocco sulle strade provinciali, altezza delle rotatorie di ingresso delle marine e sugli innesti delle strade statali di accesso alla città.

In tutto sono state acquisite 113 autocertificazioni e contestate sei sanzioni per spostamento privo di giustificato motivo:

– tre dipendenti di una società di Corato diretti ad Acquarica in transito a Torre Chianca senza giustificato motivo;

– un uomo, residente a Matino, a Lecce per fare la spesa;

– un uomo, a bordo della sua auto in compagnia di moglie e figlio, diretto a fare la spesa;

– un automobilista diretto a San Cesario che si rifiutava di dare spiegazioni;

– una donna di Lecce che non forniva valida motivazione allo spostamento.



L’attività di assistenza della popolazione attraverso il l’impegno dei volontari di protezione Civile che rispondono al numero 0832.230049, della sede del COC di via Giurgola, ha consentito di soddisfare 143 richieste, 29 per la consegna di farmaci, di cui 1 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 32 di generi alimentari e 81 per richieste di informazioni.



Le associazioni della Rete delle Povertà, che gestiscono l’iniziativa di beneficenza “Lecce Solidale”, hanno consegnato 42 pacchi di generi di prima necessità. Sempre attivo il numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.