Il vicino di casa si accorge che qualcosa non va: i Carabinieri sventano un tentativo di suidicio

Per fortuna il vicino si è accorto che qualcosa non andava come al solito. Subito allora è scattato l’SOS rivolto ai Carabinieri della caserma locale, i quali sono riusciti a scongiurare un tentativo di suicidio.

La storia giunge dalla Grecìa Salentina, da Calimera in particolare. Protagonista: un uomo che si trovava in regime di arresti domiciliari. Forse le sue non erano intenzioni vere, anche perché i militari lo hanno trovato in evidente stato confusionale, ma la tragedia è stata evitata per questioni di minuti.

Il tutto, come detto, è nato dalle indicazioni che un vicino di casa ha fornito ai militari. Nel giro di poco tempo una gazzella è giunta sul posto dove l’uomo è stato sorpreso in piedi su un tavolo con una corda appesa al soffitto e attaccata al collo.

Prontamente i militati hanno liberato e soccorso il soggetto, trasportato subito dopo all’Ospedale di Galatina. Non in pericolo di vita: è stato dimesso poche ore fa e ricollocato agli arresti domiciliari.