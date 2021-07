Controlli in aumento a Gallipoli, da Roma in arrivo settanta nuovi agenti di Polizia

Roma invia i rinforzi dal ministero dell’Interno per affrontare i disordini e il caos nella città di Gallipoli, l’Ibiza del Sud italiana, da cui arrivano le notizie di un turismo molto spesso selvaggio e incontrollato.

Quattro chiusure di esercizi abusivi con centinaia di assembrati, la denuncia di due turiste rimaste vittime di stupro, gli arresti di alcuni spacciatori maliani che vendevano droga nei pressi delle spiagge, l’aggressione di un uomo che ha piantato un paio di forbici in un occhio al collega, il ragazzo sedicenne colpito alla testa con una chiave inglese per uno sguardo di troppo, un bilancio di cronaca fino a ora abbastanza cruento.

La Compagnia dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia, la Capitaneria di Porto e il Gruppo della Guardia di finanza, che a breve tornerà a essere Compagnia, ma i controlli sembrano non bastare, così ecco l’arrivo di altri settanta uomini delle forze di polizia, nel capoluogo del turismo salentino.

“Il periodo della pandemia che ha tenuto tutti chiusi nelle case fino ad un mese fa, ha portato oggi a un senso di liberazione che diventa eccessivo nel trascorrere le vacanze estive” spiega il Questore di Lecce, Andrea Valentino.

Gallipoli è zona calda della movida estiva, soprattutto dei più giovani che consumano il loro divertimento dalla mezzanotte in poi.

“L’alta densità demografica dovuta alla scelta di rimanere in Italia per le vacanze, evitando problemi di green pass e controlli vari per andare all’estero, comporta in automatico la proliferazione di attività parallele illegali, dallo spaccio di stupefacenti all’affitto in nero delle stanze, alla vendita di alcolici in strada, e alle attività abusive” conclude il numero uno di “Viale Otranto”.

Il rinforzo di personale per una qualità migliore dei controlli sembra essere necessario, nell’attesa, inoltre, di una eventuale riapertura delle discoteche.