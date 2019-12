Una scintilla del camino provoca un incendio, anziana finisce al Pronto Soccorso. Paura in via Gioacchino Toma

Tutto è bene quel che finisce bene, ma la paura per un’anziana signora leccese è stata tanta quando, all’improvviso, è scoppiato un incendio nella sua abitazione che si affaccia su via Gioacchino Toma. Quale sia stata la ‘causa scatenante’ è impossibile dirlo, ma stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto pare che il rogo sia partito da una scintilla del camino finita sul divano. In men che non si dica, le fiamme hanno preso il sopravvento tant’è che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I Caschi rossi, non senza fatica, hanno domato il rogo prima che causasse danni ancor più ingenti.

La donna, un’anziana signora, è stata accompagnata a sirene spiegate al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, dove sarà sottoposta ai controlli del caso. Paura ha parte, sta bene: non avrebbe riportato scottature o intossicazioni.

È nelle mani dei medici che valuteranno se e quando sarà il caso di dimetterla.

Le cause dell’incendio, come detto, sono ancora da accertare ma si presume che una scintilla proveniente dal caminetto acceso, alimentato a legna, sia finita sul divano accanto che, in pochi minuti, ha preso fuoco.