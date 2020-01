Anno giudiziario: Gli avvocati penalisti non parteciperanno all’inaugurazione

Gli avvocati penalisti non parteciperanno all’inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà domattina, presso il palazzo di giustizia di viale De Pietro.

La decisione è maturata al termine dell’assemblea odierna degli iscritti alla Giunta della Camera penale “F. Salvi”. Infatti, si legge nel comunicato, “non potendo disporre di un tempo adeguato per rappresentare le proprie posizioni critiche, non prenderanno parte alla inaugurazione dell’anno giudiziario, quale forma di protesta contro il Governo e il Consiglio Superiore della Magistratura”.

Inoltre, gli avvocati penalisti ribadiscono la propria contrarietà alla “Legge Bonafede” sull’eliminazione della prescrizione e riaffermano la necessità di assumere forme di protesta proporzionate alla gravità del denunciato provvedimento legislativo.

Vengono infine “sottolineate le deprecabili affermazioni del dott. Davigo, costantemente protese a mortificare la funzione difensiva, da ritenere ancor più gravi perché proferite da un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, tuttavia, non ha inteso stigmatizzare le sue inaccettabili esternazioni”.

La Giunta della Camera penale ha inoltre indetto una conferenza stampa per la giornata di lunedì 3 febbraio 2020, ore 11.00, presso l’auletta Avvocati, “al fine di rappresentare ai cittadini le gravissime condizioni in cui versa il processo penale”.