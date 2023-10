Notte di fuoco nel Salento, in fiamme tre autovetture ad Alliste e Gallipoli

Dopo gli incendi avvenuti tra l’8 e il 9 ottobre scorsi, a pochi giorni di distanza, ancora autovetture in fiamme nel Salento.

Sono stati due, infatti, gli interventi che hanno dovuto compiere i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli nella nottata appena trascorsa

Il primo si è svolto in Via Melissano ad Alliste, dove, intorno tre quarti d’ora circa dopo la mezzanotte, le fiamme avevano interessato una Vollkswagen Golf e una Mini parcheggiate nel piazzale di una concessionaria di auto; il secondo invece, circa un’ora dopo a Gallipoli, in Via Cagliari, qui oggetto del fuoco, è stata una Fiat Panda.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato i roghi, per poi mettere in sicurezza i mezzi e le zone, impedendo che si verificassero ulteriori danni, per compiere, infine i rilievi del caso necessari a stabilire la natura dei fatti.

Sono in corso le indagini.