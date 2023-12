Fiamme nella notte a Copertino e Lecce, a fuoco quattro mezzi

Sono state una tarda serata e una nottata molto impegnative quelle che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte per altrettanti incendi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20.30, quando, i Caschi Rossi del distaccamento di Veglie sono intervenuti a Copertino, dove, in Via Caterina Orsini, un furgone, un Fiat Ducato, aveva preso fuoco.

Giunti sul posto gli uomini del distaccamento, hanno prontamente domato le fiamme che si sono anche propagate coinvolgendo l’ingresso di un esercizio commerciale nelle vicinanze.

Trascorsa qualche ora, alle 2.20 circa, una squadra di “Viale Grassi”, è intervenuta a Lecce dove le fiamme avevano coinvolto una Jeep Renegade. L’incendio, sviluppatosi con rapidità, ha interessato anche due altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze, una Mercedes Classe B e una Renault Scenic.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco, in entrambi i casi, hanno messo in sicurezza la zona, evitando che si creassero ulteriori danni.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.