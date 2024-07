Doppio incendio nel Salento, a fuoco auto a Copertino e Lecce

La nottata appena trascorsa è stata caratterizzata da due misteriosi incendi che hanno coinvolto altrettante autovetture nel territorio leccese.

Il primo rogo, divampato intorno alle 2:00, ha interessato una Hyundai di proprietà di un macellaio, parcheggiata in via De Franchi a Copertino. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, hanno causato ingenti danni al veicolo.

Il secondo incendio, verificatosi poco dopo le 5:00, ha coinvolto una Citroen C2 in piazzale Genova, alla periferia di Lecce. Anche in questo caso, i Caschi Rossi sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme.

Sulle cause dei due incendi indagano rispettivamente i carabinieri e la polizia. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone interessate dai roghi, nella speranza di individuare eventuali elementi utili a far luce su quanto accaduto.