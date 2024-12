Notte di fuoco nel Salento. Auto in fiamme a Gallipoli, Cavallino e Soleto

E’ stata una nottata molto intensa, quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire varie volte i alcuni comuni del Salento.

Intorno alle ore 23:00, una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta sulla SP 221, nei pressi della cava “Li Sauli”, per un incendio che ha distrutto completamente un’autovettura. L’intervento dei Caschi Rossi è servito a mettere in sicurezza l’area e impedire ulteriori rischi per la viabilità.

Alle ore 00:15, una squadra della Sede Centrale è intervenuta in via Sardegna n. 2 a Cavallino, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura, distrutta dalle fiamme. Grazie all’intervento, il rogo è stato domato e si è evitata la propagazione delle fiamme ad altri veicoli o strutture vicine.

Intorno alle ore 01:38, infine, una squadra del Distaccamento di Maglie è intervenuta a Soleto in Largo Genova n. 3, per un incendio a una macchina, con danni localizzati in prossimità delle ruote. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a eliminare ogni residuo focolaio e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le cause degli incendi sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.