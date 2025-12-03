Quattro auto in fiamme nella notte, incendi a Gemini, Bagnolo del Salento e Scorrano

Sono state una serata e una nottata molto impegnative quelle dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in tre distinti comuni

Il primo alle ore 22:59, quando, una squadra è intervenuta nella frazione di Gemini, Comune di Ugento, in via Giuseppe Mazzini, all’altezza del civico 6, per l’incendio di due autovetture di proprietà dello stesso nucleo familiare. Le fiamme hanno interessato una Fiat Punto; la seconda autovettura, una Fiat Sedici, parcheggiata nelle vicinanze, non ha riportato danni significativi. La squadra ha proceduto allo spegnimento del veicolo coinvolto e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto presenti i Carabinieri del Norm di Casarano.

Trascorsa circa un’ora alle 00:56 i Caschi Rossi sono intervenuti nel Comune di Bagnolo del Salento, lungo la Strada Provinciale 39, per l’incendio di una Renault Clio. Anche in questo caso le fiamme sono state spente e la zona messa in sicurezza. Presenti i militari dell’Arma di Maglie

Infine alle ore 04:18 è stata la volta di Scorrano, in via Cadorna, per l’incendio di una Fiat Panda. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi. Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Maglie.