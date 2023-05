Ennesima notte di fuoco nel Salento, in fiamme due autovetture a Lecce e Racale

Due autovetture in fiamme, è questo il bilancio dell’ennesima notte di fuoco andata in scena nel Salento, un fenomeno quello dei roghi ai mezzi che non accenna minimante a placarsi.

Gli episodi si sono verificati a Lecce, dove intorno alle due è bruciata una Hyundai X35, di proprietà di un 66enne in Via dei Palumbo e l’altro a Racale, dove, è toccato a una Fiat Panda, in Via Quarto dei Mille.

In entrambi i casi le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che terminate le operazioni di spegnimento, insieme agli agenti di Polizia – nel caso del capoluogo – e dei militari dell’Arma dei Carabinieri, nel comune del Sud Salento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura dei fatti.