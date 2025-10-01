Fiamme nella notte a Lecce e Gallipoli, incediate una Renaul Clio e una Citroen C3

L’irraggiamento termico ha interessato mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco. Indaga la Polizia

Condividi su

Nella nottata appena trascorsa, due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – sede centrale e distaccamento di Gallipoli – sono intervenute per due distinti incendi che hanno interessato autovetture parcheggiate su area pubblica.

Alle ore 02:12 un incendio ha interessato una Renault Clio, parcheggiata nel Comune di Lecce, in via Liri; le fiamme, per irraggiamento, si sono propagate ad altri due mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze, coinvolgendole parzialmente.

Alle ore 03:11 un ulteriore incendio ha interessato una Citroën C3, parcheggiata nel Comune di Gallipoli, in via Lecce; anche in questo caso le fiamme, per irraggiamento, si sono propagate ad un veicolo commerciale modello Ford Tourneo, parcheggiato nelle vicinanze, danneggiandolo.

L’opera di totale spegnimento e bonifica ha impedito ulteriori danni a persone e cose e pericolo per l’incolumità pubblica e privata .

Sul posto presenti anche gli agenti di Polizia di Stato, in servizio di  volante.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2025