Fiamme nella notte a Lecce e Gallipoli, incediate una Renaul Clio e una Citroen C3

Nella nottata appena trascorsa, due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – sede centrale e distaccamento di Gallipoli – sono intervenute per due distinti incendi che hanno interessato autovetture parcheggiate su area pubblica.

Alle ore 02:12 un incendio ha interessato una Renault Clio, parcheggiata nel Comune di Lecce, in via Liri; le fiamme, per irraggiamento, si sono propagate ad altri due mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze, coinvolgendole parzialmente.

Alle ore 03:11 un ulteriore incendio ha interessato una Citroën C3, parcheggiata nel Comune di Gallipoli, in via Lecce; anche in questo caso le fiamme, per irraggiamento, si sono propagate ad un veicolo commerciale modello Ford Tourneo, parcheggiato nelle vicinanze, danneggiandolo.

L’opera di totale spegnimento e bonifica ha impedito ulteriori danni a persone e cose e pericolo per l’incolumità pubblica e privata .

Sul posto presenti anche gli agenti di Polizia di Stato, in servizio di volante.