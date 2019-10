Ore impegnative per i Vigili del Fuoco chiamati a spegnere due diversi incendi di auto

Sono state ore impegnative per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce chiamati a spegnere due incendi che hanno distrutto o quasi distrutto altrettante auto. Il primo rogo si è verificato poco dopo le 22.30 in via Giuseppe Parini, a pochi passi da piazzetta Ludovico Ariosto. In questo caso, i “Caschi rossi” hanno dovuto domare le fiamme che avevano avvolto una Mercedes. Quando sono arrivati sul posto, nel cuore della città, il fuoco si era propagato alla vettura parcheggiata accanto, una Citroen C3. Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per capire che cosa lo abbia provocato, ma non hanno trovato tracce utili per inquadrare il gesto.

Poche ore dopo, un altro intevento, all’interno del parcheggio dell’ospedale. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 5.00, quando è scattato l’allarme. Ad essere danneggiata dalle fiamme, in questo caso è una vecchia Fiat Laguna, parcheggiata lì da tempo tant’è che ‘ospitava’ diversi sacchetti di rifiuti. Nessun dubbio sulla natura: l’incendio era stato doloso. Durante il sopralluogo, infatti, gli uomini del 115 hanno trovato tracce di liquido infiammabile, utilizzato per scatenare il fuoco. Toccherà alle forze dell’ordine fare luce sull’accaduto.