Incendi nella notte a Matino e Trepuzzi, a fuoco Audi A4 e Fiat Punto

Gli incendi sono stati domati dai Vigili del Fuoco. In entrambi i casi indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Nella nottata appena trascorsa le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenute in due comuni della provincia per altrettanti incendi autovetture.

Il primo  si è registrato alle ore 01:25 circa a Matino, in via Savoia, dove le fiamme hanno interessato una Audi A4, parcheggiata nei pressi del civico 4. l’intervento dei Caschi Rossi ha consentito lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dello stato dei luoghi. Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Casarano per gli accertamenti di rito.

Successivamente, alle ore 02:05 circa, un’altra squadra è intervenuta a Trepuzzi, in via Abruzzi e Molise, per l’incendio di una Fiat Punto parcheggiata nei pressi del civico 32.

 

Anche in questo caso l’auto è stata completamente avvolta dal fuoco, ma l’azione dei Vigili del Fuoco ha consentito lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto erano presenti i i militari dell’Arma del Norm della Compagnia di Campi Salentina.

Entrambi gli interventi hanno garantito la tutela della pubblica e privata incolumità.

