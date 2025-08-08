Auto in fiamme a Monteroni e Melissano, indagano i Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, alle ore 23.34 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta nel comune di Monteroni di Lecce, in via Monte San Pasubio, per l’incendio di un’autovettura, una Citroën C3.

L’opera di spegnimento ha impedito l’estensione delle fiamme, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto era presente anche personale dell’Arma dei Carabinieri.

Trascorse alcune ore alle 02:40 circa, i Caschi Rossi del Distaccamento di Gallipoli sono intervenute a Melissano, in via Camillo Benso Conte di Cavour, per l’incendio di una Ford Fiesta.

Anche in questo caso l’intervento o ha impedito la propagazione delle fiamme, tutelando l’incolumità pubblica e privata e preservando beni nelle vicinanze.

Le cause sono in corso di accertamento. Anche in questo caso sono giunti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.