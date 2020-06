Bruciano quattro auto nel Salento nella notte. Incendi a Monteroni, Martano e Corigliano

Non è stata una nottata particolarmente tranquilla quella che hanno vissuto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, anzi, sono stati impegnati in un vero e proprio via vai, per domare le fiamme sviluppatesi in tre differenti comuni della provincia.

Monteroni di Lecce

Il primo caso è avvenuto a Monteroni di Lecce, in Via San Francesco d’Assisisi, dove, intorno alle 3.00, ha preso fuoco un’autovettura, una Ford Focus, di proprietà di una persona del luogo. Insieme ai Caschi Rossi, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che, al termine delle operazioni di spegnimento, insieme agli uomini di “Viale Grassi”, hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Il gesto sarebbe di natura dolosa, in quanto, dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si vedrebbe un uomo che si avvicina al mezzo, appicca il fuoco per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

A causa dell’incendio la macchina è andata totalmente distrutta e sono stati danneggiati i muri delle abitazioni nei pressi dei quali sostava il mezzo.

Martano

Trascorsa poco meno di un’ora i Caschi Rossi sono dovuti intervenire a Martano, dove, anche in questo caso, un’altra macchina è stata vittima di un incendio. Le lingue di fuoco, inoltre, hanno interessato il mezzo parcheggiato a fianco. Sul luogo anche i Carabinieri per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti.

Corigliano d’Otranto

Il terzo intervento, infine, ha riguardato Corigliano d’Otranto, in Via Giovanni Pascoli. Le fiamme hanno distrutto, anche in questo caso, l’auto di un uomo del posto. Le indagini sono svolte dagli agenti di Polizia del Commissariato di Maglie che non escludono alcuna pista, compresa la natura dolosa.