Notte di fuoco nel Salento, distrutte dalle fiamme cinque auto a Monteroni e Seclì

Non si placa minimamente il fenomeno degli incedi ai danni di autovetture nel Salento e il bilancio della nottata appena trascorsa è molto importante.

Le lancette dell’orologio segnavano le 2.10, quando, una squadra una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di un’autobotte è intervenuta a Monteroni, in via Tagliamento e via Cima Undici, a causa di un incendio che ha coinvolto quattro autovetture totalmente distrutte dalle fiamme e, nello specifico, una Opel Meriva, una Lancia Musa, una Audi A4 e un’Opel Agila.

Altre quattro macchine sono state danneggiate a seguito dell’irraggiamento termico, una Renault Captur, una Dacia, una Citroen Picasso, una Fiat Punto.

Inoltre le fiamme hanno interessato il prospetto di alcune abitazioni, un contatore del metano e alcuni infissi. Il fumo della combustione ha costretto alcune famiglie a ripararsi nei giardini retrostanti.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, che hanno ha impedito ulteriori danni a persone, sono state messe in sicurezza le zone e i mezzi.

Le cause sono in corso di accertamento al fine di verificare al meglio la natura dell’incendio.

Altra auto incendiata a Seclì

Contestualmente, alle ore 2.15, i Caschi Rossi del Distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti a Seclì, in via De Nicola 6. Qui, a essere avvolta dalle fiamme una Bmw.

L’irraggiamento termico ha danneggiato anche il prospetto e gli infissi di un’abitazione nelle immediate vicinanze.

Anche in questo caso, dopo aver spento l’incendio, sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza della zona e compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i motivi che hanno scatenato il rogo.