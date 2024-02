Fiamme nella notte a Nardò e Sannicola, a fuoco quattro autovetture

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi che colpiscono le auto nel Salento.

È stata una nottata molto impegnativa quella che ha visto coinvolti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a domare le fiamme in due comuni del territorio.

Il primo intervento si è svolto a Nardò, dove il rogo ha interessato una Peugeot 3008.

Il secondo, invece, a Sannicola, qui, a essere oggetto del fuoco, una Golf. L’escussione termica ha danneggiato anche una Fiat Punto e una Fiat 500.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, in entrambi i casi, hanno messo in sicurezza la zona, evitando che si creassero ulteriori danni.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.