Notte di fuoco a Trepuzzi e Presicce-Acquarica, in fiamme Jeep Grand Cheroke e Alfa Romeo Mito

E’ stata una nottata di lavoro intensa quella dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte per altrettanti incendi ad autovetture.

La prima chiamata a Trepuzzi, alle ore 00.30 circa, quando una squadra è intervenuta in via Casa Bianche, per l’incendio di un’autovettura Jeep Grand Cherokee, completamente bruciata e priva di targhe. Gli uomini di “Viale Grassi”, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area con la presenza dei Carabinieri della Stazione locale.

Il secondo intervento nel Comune di Presicce–Acquarica, dove, alle ore 00.50 circa, in via Garibaldi, per l’incendio una Alfa Romeo Mito. I Caschi Rossi, hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia Radiomobile di Tricase.