Notte di fuoco nel Salento, in fiamme auto a Ruffano e Lecce e una lavanderia a Copertino

È stata una nottata particolarmente impegnativa, quella che ha visto coinvolti i Vigili del Fuoco salentini, chiamati a intervenire tre volte in altrettanti comuni per domare incendi.

Il primo intervento si è svolto alle 2.20, in Via dei Falchi a Ruffano, dove, una squadra del distaccamento di Tricase, è stata chiamata perché un’autovettura, una Citroen Xara, intestata a un uomo di nazionalità rumena aveva preso fuoco.

Il secondo caso che ha visti coinvolti gli uomini di “Viale Grassi” si è verificato nel capoluogo, in Via Fermi intorno alle 4.40. A Lecce ad andare in fiamme la parte anteriore di una Mercedes Classe E di un 43enne.

Il terzo, contestuale a quello della “Capitale del Barocco”, in Via Grottella a Copertino, dove, una squadra del distaccamento di Veglie, con il supporto di un’autobotte, è stata chiamata per domare un incendio che aveva coinvolto una lavanderia. Qui i Caschi Rossi si sono dovuti introdurre all’interno dell’esercizio per individuare la sorgente delle fiamme che hanno interessato arredi e indumenti.

In tutti e tre i casi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, sono stati messi in sicurezza i mezzi e le zone, scongiurando la possibilità che si venissero a causare danni più gravi.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.