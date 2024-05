Notte di fuoco nel Salento, incendi a Copertino e Gallipoli. A Salice in fiamme auto di un assessore

È stata una vera e propria notte di fuoco quella appena trascorsa nel Salento, che ha visto i Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce intervenire a breve distanza in tre comuni della provincia.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.10, quando, una squadra del distaccamento di Veglie è intervenuta in Via Salvatore Quasimodo a Salice Salentino per un incendio che aveva coinvolto una Renault, Kadjar. I fumi prodotti hanno leggermente danneggiato la facciata di un’abitazione nelle vicinanze.

L’autovettura andata distrutta è di proprietà di Amedeo Rosato, 50enne del posto, Assessore alla Polizia Locale e Bilancio del comune del Nord Salento.

“La nostra comunità si è svegliata sconvolta da una notizia di cronaca che mai immaginavamo di poter registrare: ignoti nella notte hanno dato fuoco all’auto dell’assessore alla Polizia locale e Bilancio Amedeo Rosato”; ha affermato il Sindaco Mimino Leuzzi.

“Il clima di paura e tensione che episodi del genere creano ai diritti interessati, alle loro famiglie, e ad una intera comunità, non è all’altezza di una società che voglia ritenersi civile.

Confidando nell’attività delle forze dell’ordine per fare luce su questo grave episodio e comprendere con esattezza cosa sia accaduto, matrice e dinamiche ha concluso, condanniamo in maniera ferma eventuali azioni mirate, esprimiamo totale solidarietà ad Amedeo Rosato e garantiamo totale collaborazione a chi indaga.

Circa un’ora dopo, alle 2.15, lo stesso gruppo si è recato a Copertino, in Via Lepanto, per l’incendio di una Range Rover Freeland, intestata a un 74enne

Poco dopo, infine, alle 2.50, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti in Corso Roma nella “Città Bella”, per un incendio che aveva colpito un furgone Fiat 900 di proprietà di una 42enne.

Grazie al rapido intervento delle squadre, sono state prontamente domate le fiamme e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, si sono messi in sicurezza mezzi e zone, evitando ulteriori danni a persone e cose.

Attualmente, sono in corso attività investigative per determinare la natura dei fatti