Fiamme nella notte a Squinzano e Novoli, a fuoco tre mezzi

È stata una nottata molto impegnativa quella che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte per altrettanti incendi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, quando, i Caschi Rossi di “Viale Grassi” sono intervenuti a Squinzano, dove, in Via Bachelet, due autovetture, una Renault Megane e una Volkswagen Golf, avevano preso fuoco.

Giunti sul posto gli uomini del Comando Provinciale, hanno prontamente domato le fiamme.

Trascorsa meno di un’ora, alle 2.50 circa, una squadra del Distaccamento di Veglie, è intervenuta a Novoli, in Via Umberto I, dove le fiamme avevano coinvolto una Volvo V40.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco, in entrambi i casi, hanno messo in sicurezza la zona, evitando che si creassero ulteriori danni.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.