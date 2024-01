Fiamme nella notte a Surbo e Gallipoli, a fuoco tre mezzi

È stata una nottata molto impegnativa quella che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte per altrettanti incendi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.10, quando, i Caschi Rossi di “Viale Grassi” sono intervenuti a Surbo, dove, in Via Caduti d’Africa, due autovetture, una Volvo V 60, di proprietà di un 57enne e una Lancia Y intestata a un 51enne, avevano preso fuoco.

Giunti sul posto gli uomini del Comando Provinciale, hanno prontamente domato le fiamme.

Trascorse un paio d’ore meno, alle 3.15 circa, una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta a nella ‘Città Bella’, in Via Savonarola, dove le fiamme avevano coinvolto una Opel Corsa di un 62enne.



Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco, in entrambi i casi, hanno messo in sicurezza la zona, evitando che si creassero ulteriori danni.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti