Notte di fuoco nel territorio salentino, a fuoco sei autovetture in tre comuni

Sono state ore non certo tranquille, ma molto impegnative quelle che hanno trascorso gli uomini dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, nella nottata appena trascorsa.

I Caschi Rossi, infatti, sono stati chiamati a intervenire in tre differenti comuni del Salento e per l’esattezza a Taviano, Campi Salentina e Copertino, per domare una serie di incendi.

Il primo è divampato a Taviano poco dopo la mezzanotte, dove, a prendere fuoco, è stata una Mercedes Classe B. Il secondo, invece, dopo le ore 3.00 a Campi Salentina dove un’altra macchina ha preso fuoco.

Ma l’episodio più eclatante si è avuto a Copertino, nei pressi del Parco della Grottella in un parcheggio, dove, l’incendio divampato a interessato e distrutto ben quattro autovetture. Si tratta di due Mercedes, oltre che a una Lancia Y e una Bmw.

In tutti e tre i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli uomini della “Benemerita”, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato agli avvenimenti. Non si esclude, soprattutto per quanto avvenuto a Copertino, la pista dolosa.