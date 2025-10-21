Notte di fuoco in provincia. Incendiate quattro autovetture a Tricase, Parabita e Marittima

Nottata molto impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, chiamati a intervenire, non solo per l’assalto allo sportello bancomat di un istituto di credito a presicce Acquarica, ma anche in tra altri comuni del territorio per incendi che hanno coinvolto autovetture.

Alle ore 03:42 a Tricase, una squadra del Distaccamento locale è intervenuto in via L. Calvario per l’incendio di una Volkswagen Passat. L’incendio ha interessato la parte anteriore del veicolo, causando danni al vano motore. I Caschi Rossi hanno impedito la propagazione delle fiamme.

Alle ore 04:00 circa, la squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Kennedy a Parabita per una Renault Kadjar. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento dell’incendio e alla bonifica dell’area

Infine, alle 04:15 a Marittima, gli uomini del Distaccamento di Tricase sono intervenuti in via C. Figueras per l’incendio una Opel Mokka. Le fiamme, che hanno danneggiato parzialmente anche una Renault Clio parcheggiata nelle vicinanze, sono state domate e successivamente è stata messa in sicurezza dell’area. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

.Non si registrano danni a persone. Cause in corso di accertamento.