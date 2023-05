Ancora autovetture in fiamme nella provincia, mezzi a fuoco a Tuglie e Cavallino

Ancora autovettura in fiamme nel Salento, dove, non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi.

Nella serata di ieri, poco dopo le 22.00 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli sono stati chiamati a intervenire a Tuglie, dove, in Via Grappa, dove una Citroen C1 di proprietà di un 44enne, era stata interessata da un principio di incendio nella parte posteriore.

Trascorse alcune ore, alle 2.00, i Caschi Rossi del Comando provinciale di Lecce, si sono recati a Cavallino, in Via Circonvallazione, qui le fiamme avevano colpito una Fiat Uno di un 86enne.

In entrambi i casi i roghi sono stati domati e terminate le operazioni di spegnimento, sono state messe in sicurezza la zona e le vetture per impedire ulteriori danni.

Sono in corso le indagini per stabilire con esattezza la natura dei fatti.