Notte di fuoco nel Salento. Bruciano tre auto a Ugento, Galatina e Ruffano

Sono state una serata e una nottata impegnative quelle che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in tre occasioni.

Il primo a Ugento, nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, nei pressi della Strada Provinciale 66, per un incendio che ha coinvolto una Fiat Grande Punto.

Alcuno ore dopo, a Galatina, alle ore 03:50 circa in via Vincenzo Gioberti, a essere interessata dalle fiamme, è stata sempre unaFiat Grande Punto parcheggiata sulla strada.

Infine, a Ruffano, alle 05:27 circa, sulla sulla Provinciale 179, le fiamme hanno interessato una Fiat Panda priva di targa, rinvenuta in stato di abbandono.

In tutti e tre i casi, l’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che i roghi venissero domati e che fossero messe in sicurezza le aree interessate, scongiurando ulteriori danni a persone e cose.

Sul posto, in ciascun caso sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza.