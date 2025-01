Fuoco in un’azienda agricola a Lucugnano, è il secondo caso in pochi giorni. Si indaga

Ancora incendi nel Salento e, a distanza di pochi giorni, a essere colpita dalle fiamme, è stata ancora un’azienda agricola. Alcuni giorni fa, il 9 gennaio, un analogo rogo si è sviluppato a Soleto

nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenuti a Lucugnano, in Via della Croce, per un incendio che ha interessato un’azienda agricola. Le fiamme hanno distrutto due trattori e circa 500 rotoballe di paglia poste all’interno di due strutture realizzate con tubi innocenti di circa 400 metri quadri ciascuna.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, impedendo la propagazione dell’incendio alle strutture circostanti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Tricase .

Trascorse poche ore, alle 03.00 circa, un altro intervento si è svolto nel Comune di Gallipoli, in Via Quartini, per un incendio che ha coinvolto un immobile in cui era attiva una braceria.

Le fiamme hanno distrutto alcuni oggetti presenti nei locali. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto erano presenti anche in questo caso i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale.

Attualmente le cause che hanno causato i roghi sono alla vaglio degli inquirenti che indagano.