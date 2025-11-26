Fiamme nella notte nel Salento, a fuoco azienda tessile e autovetture

Nel corso della notte tra il 25 e il 26 novembre numerose squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute per diversi incendi che hanno interessato autovetture e strutture in varie località della provincia.

Il primo a Gagliano del Capo, in Strada Comunale Monti Marelli alle ore 23:10, dove i Caschi Rossi dei distaccamenti di Tricase, Ugento e con il supporto di quello di Gallipoli sono intervenute per un incendio che ha interessato la struttura di una ditta di tessitura.

Le fiamme hanno coinvolto una tettoia aperta su tre lati con copertura metallica di circa 150 m², adibita a deposito di materiali vari e al posteggio di un autoveicolo Fiat Doblò.

La tettoia e il veicolo sono stati completamente distrutti dall’incendio.

L’intervento ha impedito la propagazione delle fiamme verso il vicino capannone industriale, sede dell’attività, evitando danni ben più gravi.

Alle ore 23.20, a Lecce, in Via Miglietta, le fiamme hanno coinvolto un’autovettura Audi A4 parcheggiata all’interno di un’area privata.

L’incendio ha interessato anche materiale vario depositato in un locale adiacente.

La squadra ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi.

Infine a Nardò, in Piazza Ascanio Grandi poco dopo la mezzanotte, in incendio ha interessato una Jeep Compass parcheggiata in un’area pubblica, causando gravi danni al mezzo.

Sono stati eseguiti spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.