Due case in fiamme a Lecce, una a Copertino: forcing per i Vigili del Fuoco

Domenica mattina di particolare movimento per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecce. I caschi rossi, infatti, sono stati impegnati nel corso della mattinata in tre abitazioni, una a Copertino e due nel capoluogo, sempre per domare gli incendi innescatisi all’interno degli immobili.

A Lecce la paura è stata tanta, soprattutto in zona San Pio. Qui, in particolare, è stata una esplosione a mettere tutti i residenti in allerta: si trattava di una bombola di gas. La deflagrazione ha innescato fumo e fiamme. Il proprietario di casa ha quindi fatto scattare l’allarme: chiamata d’emergenza al 115, mentre un vicino di casa ha tentato di domare l’incendio, rimandando anche scottato ad una mano.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche i medici del 118 che hanno scongiurato guai peggiori.

Ma non solo. Poco dopo l’SOS è partito anche nel quartiere Leuca. Un altro rogo era, infatti, divampato in una casa, interessando anche mobili e materassi. Tempestivo, anche in questo caso, l’arrivo dei soccorritori che, in breve tempo, sono riusciti prima a circoscrivere e poi a domare le fiamme.

Tanta paura anche a Copertino. Alcuni residenti di via Tasso hanno scorto il fumo fuoriuscire da una abitazione a piano terra: in casa, fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno. Anche in questo caso provvidenziale intervento dei Vigli del Fuoco che, come nei due casi procedente, hanno scongiurato danni ulteriori e peggiori.