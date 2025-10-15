Notte di fuoco in provincia, in fiamme quattro auto a Casarano, Tricase e Scorrano

Sono state una serata e una nottata molto impegnative quelle trascorse e che hanno visto all’opera i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in tre comuni del territorio.

La prima chiamata è avvenuta intorno alle ore 22:25, gli uomini del Distaccamento di Gallipoli sono intervenuti presso il parcheggio dell’Ospedale di Casarano per l’incendio di due autovetture: una Volkswagen Golf e una Mercedes Coupé GLC. L’intervento dei Caschi Rossi ha evitato il propagarsi delle fiamme e ulteriori danni a persone o cose. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire le cause dell’incendio.

Successivamente, alle ore 02:44 circa, i colleghi del Distaccamento di Tricase si sono recati nella località rivierasca, in via Siciliani n. 9, per l’incendio di una Suzuki Baleno. Anche in questo caso la natura è in fase di accertamento.

Infine, alle ore 05:30 circa, una squadra del Distaccamento di Maglie è intervenuta nel comune di Scorrano, in via Marco Emilio Scauro n. 135, per l’incendio di una Volkswagen Golf. A causa dell’irraggiamento termico, le fiamme hanno parzialmente danneggiato una Renault parcheggiata nelle vicinanze e la facciata di un esercizio commerciale. In tutti gli interventi, l’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dei diversi incendi sono in corso di accertamento.