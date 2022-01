Sant’Andrea, vanno a fuoco le reti da strascico. L’intervento dei Caschi Rossi di Gallipoli

Nottata movimentata anche l’ultimo giorno dell’anno per i Vigili del Fuoco salentini. Passata da poco la mezzanotte la squadra dei Caschi Rossi di Gallipoli è stata chiamata ad intervenire nei pressi della scalinata di Sant’ Andrea dove stava divampando un incendio che aveva dato vita ad una cortina di fumo pericolosa. I vigili del fuoco hanno subito preso atto che il rogo stava coinvolgendo alcune reti da strascico lasciate dai pescatori. Le cause, ancora in fase di accertamento, sono al vaglio degli inquirenti per risalire alle origini dell’incendio.

Durante la notte i Vigili del Fuoco dell’intero Comando provinciale sono stati impegnati in altri interventi di routine tra cui una fuga di gas a San Pietro in Lama, una canna fumaria a Lizzanello e una dispersione idrica a Lecce in via Libertini.