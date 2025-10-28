Fiamme nel deposito di un’impresa di Taviano, a fuoco 11 furgoni. Indagano i Carabinieri

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – sede centrale e distaccamento di Gallipoli – alle ore 21.30 circa, sono intervenuti nel Comune di Taviano, in via Don Luigi Sturzo, per un incendio che ha coinvolto undici furgoni di proprietà di una società con sede nello comune del Basso Salento.
I mezzi erano parcheggiati all’interno di un’area di deposito all’aperto.
L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che venissero domate le fiamme e messo in sicurezza lo stato dei luoghi, evitando l’estensione del fuoco alle aree circostanti.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per le indagini di competenza.