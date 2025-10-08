Scoppia un incendio a San Cataldo, forze in campo per contenere le fiamme

Un nuovo allarme scuote la marina di San Cataldo. Un incendio è divampato in un’area di vegetazione, mobilitando immediatamente un’importante task force di soccorso. Al momento, le operazioni sono in fase di contenimento, ma la situazione richiede il massimo sforzo operativo.

Il rogo, che interessa una zona verde, sta impegnando sul posto diverse unità specializzate. L’intervento è complesso a causa della natura del terreno e, in molti casi come spesso accade nel Salento, per le condizioni ambientali come il vento, che può alimentare rapidamente le fiamme.

Attualmente, l’emergenza è gestita da una sinergia di forze: tre squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto, impegnate in prima linea nelle difficili operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area e una squadra Arif sta operando per supportare il contenimento e la gestione del fronte di fuoco, in particolare nelle aree boschive o di macchia mediterranea.

A rinforzo del dispositivo di emergenza, sono in arrivo anche squadre di Protezione Civile. Il loro supporto è fondamentale per l’assistenza logistica, la gestione della sicurezza per la popolazione e, se necessario, per operazioni di supporto all’evacuazione o monitoraggio.