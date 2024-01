Scoppia un incendio e la casa è invasa dal fumo, salvati due anziani

L’orologio aveva appena segnato le 18.05, quando diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute in una abitazione di Galatone, dove era stato segnalato incendio. L’appartamento era completamente invaso dal fumo e la priorità per i Caschi Rossi era quella di mettere al sicuro i proprietari. Così è stato. I Vigili del Fuoco hanno salvato due anziani, una donna e un uomo entrambi 87enni, costretti a letto in una stanza della casa.

Per l’evacuazione in sicurezza degli sono state utilizzate delle particolari attrezzature, degli autorespiratori ausiliari (cosiddetti cappucci di soccorso) che consentono la respirazione senza inalare i prodotti dell’incendio (fumo e gas tossici). In questo modo, malcapitati sono stati trasportati in luogo sicuro conseguenze, ma sono stati comunque affidati alle cure del servizio medico di emergenza 118. Nel frattempo, altri uomini dei Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme che si erano sviluppate nella cucina dell’abitazione, evitandone la propagazione al resto dell’appartamento e a quelli contigui.

Al momento, le squadre dei Vigili del Fuoco continuano le operazioni di messa in sicurezza sul luogo dell’incidente.

Ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.