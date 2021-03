Scoppia un incendio nella legnaia, paura in un’abitazione di Lucugnano

Grazie ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che sono riusciti a domare le fiamme l’ incendio non si è propagato, ma sono stati attimi concitati. Tutto è cominciato con una richiesta di aiuto per un rogo scoppiato in un’abitazione di Lucugnano, a pochi passi dal centro storico della piccola frazione di Tricase. Come ricostruito dai “caschi rossi”, giunti sul posto, le fiamme avevano avvolto una legnaia e rischiavano di prendere il sopravvento tanto che è stato necessario l’intervento di due mezzi e due squadre del 115.

Non senza difficoltà, insomma, i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza la zona e a spegnere l’incendio che ha causato lievi danni o quanto meno più contenuti di quelli che avrebbe potuto causare. Nessuno è rimasto ferito, ma resta da capire che cosa abbia scatenato il rogo, quali siano state le cause.