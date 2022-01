Scoppia un incendio in Via delle Bombarde, fiamme domate dai Vigili del Fuoco. Cause in fase di accertamento

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.45 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire in Via delle Bombarde nel capoluogo per incendio divampato all’interno di un appartamento al piano primo di una palazzina.

I Caschi Rossi, una volta sul posto, hanno domato le fiamme, che hanno interessato vari arredi del soggiorno e la cucina e subito dopo hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno verificato lo stato di salute delle persone presenti all’interno dell’abitazione.

Le cause del rogo, ripetiamo, sono ancora in fase di accertamento.