Fiamme in un appartamento di Via Siracusa a Lecce, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21:26 circa, le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento ubicato al secondo piano di un edificio di sette piani fuori terra, sito in Via Siracusa n. 32 nel nel capoluogo.
Le fiamme sono partite dalla camera da letto, causando la produzione di fumi che hanno invaso l’intero appartamento.
L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che il rogo venisse completamente domato, mettendo altresì in sicurezza i locali. Sono state, inoltre, verificate le condizioni statiche dell’immobile, impedendo che l’evento si propagasse agli ambienti adiacenti e ad altri appartamenti del fabbricato.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.