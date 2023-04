Incendio di materiale di scarto all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Intervengono i Vigili del Fuoco

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco provenienti dal Comando Provinciale di Lecce per spegnere l’incendio divampato in mattinata all’ Accademia di Belle Arti del capoluogo salentino. Erano da poco passate le 12.30 quando una squadra di Caschi Rossi è stata allertata per raggiungere via Libertini. Stava andando a fuoco del materiale di risulta all’interno di una zona scoperta dell’Accademia. Le fiamme stavano interessando alcuni scarti di carta. Nessun pericolo per gli allievi e per i docenti. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni. Sono tuttora in corso le indagini al fine di risalire alle cause che hanno generato la combustione.