Nell’appartamento scoppia un incendio, paura in piazzale Siena. Diverse persone intossicate

Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti dagli inquilini di un palazzo che si affaccia su piazzale Siena. Improvvisamente all’interno di una abitazione, situata al quarto piano della palazzina, è scoppiato un incendio. Difficile, almeno per il momento, capire cosa lo abbia provocato, ma le fiamme si sono propagate in fretta, “divorando” tutto.

L’allarme è scattato subito. Quando sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco quasi tutti gli inquilini erano già scesi in strada per trovare riparo, per mettersi al sicuro. La paura è stata tanta.

I “caschi rossi” hanno domato le fiamme, non senza difficoltà. Dopodiché quando l’appartamento sarà messo in sicurezza effettueranno un sopralluogo per capire cosa abbia provocato il rogo, e se i danni sono tali da renderlo inagibile.

Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso le persone rimaste intossicate dal fumo. A parte qualche piccolo malore, non si registrano feriti.

Maggiori aggiornamenti a breve