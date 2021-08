Nell’appartamento scoppia un incendio, ferito il proprietario. Paura in una palazzina di via Nacci

Tanta paura in via Mario Nacci, a Lecce, dove si affaccia la palazzina avvolta, nel cuore della notte, dalle fiamme. Nell’incendio, partito secondo una prima ricostruzione dall’abitazione al piano terra, è rimasto ferito un 34enne dello Sri Lanka, trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce. Ha riportato delle ustioni in diverse parti del corpo e, per questo, probabilmente sarà trasferito al Centro Grandi Ustioni del “Perrino” di Brindisi.

Le sue condizioni non sono gravi. Stanno bene, fortunatamente, anche gli altri inquilini. Una famiglia è riuscita a scendere in strada prima che il fuoco e il fumo raggiungessero il piano superiore della palazzina e impedissero l’uso delle scale, come è accaduto per gli inquilini del secondo appartamento che, trovando la rampa “invasa”, si sono rifugiati sul terrazzo, dove sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto per domare il fuoco.

L’orologio aveva da poco segnato mezzanotte quando è scattato l’allarme. Una volta domate le fiamme, i caschi rossi hanno effettuato un sopralluogo per cercare di capire cosa abbia causato l’incendio che, pare, sia partito da un corto circuito, forse ad un elettrodomestico. Certo è che i danni sono stati tanti.

Sul posto, una delle traverse di via Leuca, erano presenti anche gli agenti della Questura di Lecce.