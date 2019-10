Travolta dalle fiamme mentre prepara la colazione, ustionata una donna

È ricoverata nel reparto “Grandi ustionati” dell’Ospedale Perrino di Brindisi, la donna rimasta ferita in un incendio, scoppiato nella cucina della sua abitazione. Non è in pericolo di vita, fortunatamente, ma le ustioni che ha riportato su tutto il corpo sono gravi, tant’è che i medici che l’hanno presa in cura non hanno ancora sciolto la prognosi.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 6.00, quando la malcapitata è stata travolta dalle fiamme, partite probabilmente da un fornello acceso per preparare la colazione. Una volta scattato l’allarme, nel condominio che si affaccia su viale Ugo Foscolo si sono precipitati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Quando sono entrati in casa, il fuoco stava prendendo piede e l’aria era irrespirabile.

Sono stati i caschi rossi a ‘salvare’ la donna, consegnandola nelle mani dei sanitari del 118, anche loro giunti sul posto. Poi la corsa a sirene spiegate a bordo di un’ambulanza verso l’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove è arrivata in codice giallo.

La poveretta, sottoposta alle prime cure del caso, ha riportato, come detto, ustioni di secondo grado su tutto il corpo. Per questo è stata ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto ‘dedicato’ della struttura.

Toccherà ora ai Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, capire cosa abbia scatenato il rogo che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi.