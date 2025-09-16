A fuoco una Audi A4 a Monteroni, indagano i Carabinieri

Le cause che hanno causato le fiamme, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento nessune pista è esclusa.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 01:14, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti a Monteroni, in via Bolzano, al numero 48, per l’incendio di un’autovettura, una Audi A4 parcheggiata in strada.
Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore destra del mezzo, ma il pronto intervento delle squadre operative dei Caschi Rossi ha consentito di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce per gli accertamenti del caso.