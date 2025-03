Fiamme nella notte a Gallipoli, incendio danneggia un’auto e distrugge uno scooter

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.34 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Gallipoli – è intervenuta nella “Città Bella”, in via Cagliari, nei pressi del civico 24, per l’incendio che ha interessato uno scooter e un’autovettura parcheggiati in strada.

Si tratta di una Fiat 500 X, danneggiata nella parte anteriore dalle fiamme e di un Aprilia Scarabeo, completamente distrutto dall’incendio.

L’intervento dei Caschi Rossi ha impedito ulteriori danni a persone e cose, mettendo in sicurezza l’area interessata.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Gallipoli per gli accertamenti di competenza.

Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.