Fiamme nella notte nel basso Salento, a fuoco una Mini ad Alessano. Si indaga

Ancora sono in corso i riscontri per stabilire con esattezza come siano andati i fatti e come sempre saranno gli inquirenti a fare, ma nella nottata appena trascorsa un nuovo incendio ha colpito un’autovettura nel basso Salento.

L’orologio segnava all’incirca le 2.45 quando, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, sono stati chiamati a intervenire ad Alessano dove, in Via Padre Bonaventura, un incendio ha interessato una macchina, una Mini, di proprietà di un 34enne del posto.

I Caschi Rossi, giunti sul luogo, hanno dapprima domato le fiamme, per poi, insieme ai Carabinieri, compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza cosa abbia portato all’accadimento.

Al momento sono ancora in corso le indagini, ma non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di possibili telecamere di videosorveglianza presenti in zona.