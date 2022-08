Incendio nella notte a Cavallino, Audi completamente distrutta. Si indaga

Ancora incendi di auto nella notte nel Salento. Sono da stabilirsi le cause che hanno generato intorno alle 2.30 il rogo di un’Audi in Via Ariosto a Cavallino, alle porte di Lecce.

Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Viale Grassi a Lecce, è intervenuta nella cittadina alle porte del capoluogo per domare l’incendio dell’ autovettura di proprietà del 39enne M.D.(queste le iniziali del suo nome).

I Caschi Rossi hanno domato le fiamme e avviato gli accertamenti, che sono ancora in corso, per stabilire, come detto, le cause che hanno generato il rogo. Il veicolo è andato completamente distrutto.