Ennesimo incendio nel Salento, a Cerfignano a fuoco due auto nella notte

Le indagini sono in corso e come sempre spetterà agli inquirenti stabilire con esattezza le cause di un nuovo incendioavvenuto nella notte nel Salento.

Alle 2.30, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, è stata chiamata a intervenire in Via Mazzini a Cerfignano, in quanto le fiamme avevano interessato due autovetture, una Toyota Yaris e un’Alfa Romeo 147.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, per poi mettere in sicurezza i mezzi e la zona, impedendo che si verificassero ulteriori danni.

A causa del rogo è stata danneggiata la linea elettrica dell’illuminazione pubblica e il muro del prospetto di un’abitazione.