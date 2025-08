Bruciano nella notte due auto e un ciclomotore a Lecce, indaga il Norm

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.37, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta a Lecce, in via Ennio De Giorgi, per l’incendio che ha coinvolto due autovetture e un ciclomotore parcheggiati sin strada.

Le fiamme, sviluppatesi in una zona isolata, hanno interessato contemporaneamente, ripetiamo un ciclomotore, completamente distrutto e due auto (una Citroën Saxo e una Volkswagen Polo), che hanno riportato danni parziali. I veicoli si trovavano a una distanza reciproca di circa 5-6 metri.

L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito di estinguere rapidamente l’incendio, evitando ulteriori danni a persone, beni o infrastrutture e garantendo la sicurezza dell’area.

Sul posto erano presenti anche i militari del Norm dei Carabinieri del capoluogo.